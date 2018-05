Fluminense anuncia saída do diretor executivo Marcus Vinícius Freire

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira a saída do diretor executivo Marcus Vinícius Freire. Através de um comunicado no site oficial, o clube informou que chegou a um acordo com o agora ex-dirigente, sem especificar os motivos que levaram a este rompimento.

"A enorme experiência do Marcus Vinícius no ambiente esportivo foi decisiva em algumas decisões estratégicas do clube nos últimos meses e na caminhada para tornar a gestão do clube mais profissional. Além disso, Marcus participou ativamente da montagem da equipe de executivos, com destaque para as contratações do Paulo Autuori e Emanuel Rego. Agradeço a ele por ter acreditado no projeto do clube e desejo muito sucesso nos seus próximos desafios", declarou o presidente Pedro Abad.

Ex-superintendente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Freire chegou ao Fluminense no fim de julho do ano passado. Em quase dez meses de trabalho, o dirigente conviveu com as dificuldades financeiras atravessadas pelo clube. Mesmo assim, fez questão de exaltar a passagem.

"Foi uma experiência incrível em um mercado que para mim era instigante pelas possibilidades de mudanças. Gostaria de agradecer ao presidente Pedro Abad o honroso convite para ser o executivo profissional deste tradicional clube. Vou buscar novos caminhos e desafios, mas afirmo que mesmo de longe estarei torcendo para que o clube encontre o seu equilíbrio", afirmou.