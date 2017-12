Fluminense anuncia saída do gerente de futebol Alexandre Torres para 2018

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira uma mudança em seu departamento de futebol para a próxima temporada. O gerente de futebol Alexandre Torres foi dispensado e deixa o clube após somente um ano no cargo. Seu substituto deverá ser revelado nos próximos dias.

"Dando início ao plano de trabalho do futebol para 2018, o Fluminense Football Club comunica a saída do gerente de futebol, Alexandre Torres. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua nova empreitada. A diretoria irá anunciar um novo nome para comandar o departamento nos próximos dias", informou a diretoria.

Alexandre Torres assumiu o cargo de gerente de futebol do Fluminense no início do ano. Apesar da decisão do clube de dispensá-lo, o ex-zagueiro tinha boa relação com os jogadores e chegou a ser elogiado pelo técnico Abel Braga em algumas oportunidades.

Formado na base do Fluminense, Alexandre Torres atuou no clube entre 1985 e 1990 como zagueiro. Já na função de gerente de futebol, não conseguiu ajudar a evitar a fraca campanha da equipe neste último Campeonato Brasileiro. Os cariocas terminaram a competição somente na 14.ª colocação, com 47 pontos.