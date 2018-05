Fluminense anuncia volante Thiaguinho, ex-Botafogo

Thiaguinho, que fará exames médicos nesta quarta-feira, será o primeiro reforço do time para a próxima temporada. O volante chega ao clube a pedido do técnico Cuca, com quem já havia trabalhado.

"Contratamos atendendo ao pedido do técnico Cuca, que já havia trabalhado com ele. Foram acertadas as bases, mas o contrato só será assinado depois da realização dos exames médicos, nesta quarta-feira", explicou o gestor de futebol Mário Bittencourt.