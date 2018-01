Fluminense apenas empata com Bangu O Fluminense deixou escapar no finalzinho a vitória sobre o Bangu e acabou empatando por 1 a 1 a partida realizada hoje à tarde no Estádio de Moça Bonita. O atacante Agnaldo fez 1 a 0 para o tricolor aos 24 minutos de jogo. Aos 42 do segundo tempo, Renatinho empatou. O Fluminense sentiu o desfalque de meio time e atuou totalmente desentrosado. Sorte que acabou beneficiado pelo empate entre Vasco e Americano e, portanto, continua dividindo a liderança da Taça Rio com esses dois clubes, todos com 13 pontos. Ainda assim, pressionou o Bangu quase o tempo todo. A equipe da casa assustou no início, em duas boas jogadas de Rodrigo e Espíndola. E logo depois num chute de Camacho, em que a bola bateu no travessão. A partir daí, só deu Fluminense na etapa inicial. O gol de Agnaldo nasceu em grande lance de Magno Alves, que fez cruzamento perfeito da esquerda para o companheiro de ataque completar. No segundo tempo, o Fluminense continuou em busca do segundo gol e o Bangu levava perigo nos contra-ataques. Com a entrada de Jorginho no lugar de Viveros, o tricolor ganhou em movimentação. Magno Alves desperdiçou ótima oportunidade no momento em que o adversário parecia estar conformado com a derrota. Mas no último ataque de perigo do Bangu, Renatinho aproveitou-se de lançamento de Camacho, ganhou de Agnaldo Liz na corrida uma e empatou, após um choque com o goleiro Diogo. O árbitro Carlos Jorge Moreira inverteu faltas e não teve fôlego para acompanhar os lances de perto. Ele deu quase 8 minutos de acréscimo, sem nenhuma justificativa. Nervoso, o Fluminense ainda tentou, de forma desorganizada, o gol da vitória. Foi quando se destacou o goleiro Eduardo.