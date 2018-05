Fluminense aposta em evolução de Fred diante do Tupi

RIO - No primeiro jogo oficial da história entre as duas equipes, Fluminense e Tupi se enfrentam nesta quarta-feira, às 22 horas, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida, embora seja no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), deve contar com grande maioria de torcedores do time carioca nas arquibancadas. A receptividade do Fluminense na cidade do interior mineiro já foi um sinal disso: bastante concorrida, com o atacante Fred sendo muito assediado.

Se o Fluminense vencer por dois ou mais gols de diferença, garante a vaga antecipada na próxima fase e evita o jogo de volta no Rio. E para Fred, a partida em Juiz de Fora representa mais um passo no seu trabalho de recuperação física e técnica visando a disputa da Copa do Mundo.

Fred esteve bem na estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro (vitória por 3 a 0 sobre o Figueirense, no sábado). Fez um gol e participou de outro, além de ter se movimentando com mais desembaraço.

Na manhã de terça-feira, antes da viagem da delegação para Juiz de Fora, Fred conversou reservadamente com o técnico Cristóvão Borges no centro do gramado em Laranjeiras. O bate papo durou cerca de 30 minutos. Depois, o treinador não quis se aprofundar nos detalhes sobre o ?encontro?.

"Ele queria conversar algumas coisas, veio falar comigo e falamos sobre tudo. São coisas que vivemos, do dia a dia, da nossa rotina. A gente sabe que sempre é preciso melhorar. Foi um papo interno para que todos tenham harmonia, para que haja um ambiente de paz. Isso tudo sempre soma", declarou o técnico.

Cristóvão Borges também confirmou que Wellington Carvalho vai substituir o zagueiro Elivelton, expulso no último jogo pela Copa do Brasil, quando o Fluminense eliminou o Horizonte (CE). O restante do time deve ser o mesmo que vem jogando regularmente.