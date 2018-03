Fluminense aposta em juniores contra o Atlético-MG

O Brasileiro vai demorar um pouco para empolgar alguns times. E não pela falta de qualidade. Mas a reta final da Taça Libertadores (está nas quartas-de-final) e da Copa do Brasil (nas semifinais) obrigará algumas equipes a poupar seus titulares, como no duelo entre Atlético-MG e Fluminense, neste domingo, às 18h10, no Mineirão. De olho nos outros campeonatos, a dupla não usará o que tem de melhor na largada do Nacional. Veja também: Classificação Resultados e calendário Quem correrá mais riscos nesta noite será o Fluminense. Já pensando nos confrontos com o São Paulo (quarta-feira, no Morumbi, e dia 21, no Maracanã), pela Libertadores, o técnico Renato Gaúcho resolveu não apenas poupar seus titulares como também alguns reservas. Na escalação, vão aparecer seis garotos recém-saídos dos juniores. Será uma equipe que jamais atuou junta e treinou pouco. "Estamos disputando dois campeonatos e isso atrapalha. Quem está concentrado só no Brasileiro pode disparar neste começo", analisou o treinador. "Precisaremos de boas peças de reposição. Quando vierem as contusões e suspensões, isso vai ser importante", acrescentou, referindo-se à necessidade de reforços. Entre a garotada que estará em campo, aparecem os zagueiros Sandro, de 19 anos, e Ânderson, de 21, e o lateral-esquerdo Dieguinho, de 18. "Sempre sonhei com esse momento", disse Dieguinho, eufórico. "Cheguei com 13 anos ao clube e passei por todas as categorias, desde o infantil", afirmou. A situação não é muito diferente no Atlético. Na quarta-feira, o time visita o Botafogo no duelo de volta da Copa do Brasil. No Mineirão foi 0 a 0. De olho na vaga na semifinal, Geninho poupará os principais titulares: Marques e Danilinho, com dores musculares. "O resto do grupo foi bem e devemos manter a base." ATLÉTICO-MG x FLUMINENSE ATLÉTICO-MG - Juninho; Coelho, Marcos, Vinícius e Renan (Thiago Feltri); Rafael Miranda, Márcio Araújo, Almir e Petkovic; Renan Oliveira e Castillo. Técnico: Geninho. FLUMINENSE - Fernando Henrique; Carlinhos, Sandro, Ânderson e Dieguinho; Fabinho, David, Arouca e Leo; Tartá e Alan. Técnico: Renato Gaúcho. Árbitro: Wallace Nascimento Valente (ES). Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG). TV: Pay-per-view Hora: 18h10