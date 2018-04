Fluminense aposta em Magno Alves no Maracanã para surpreender o Corinthians

"Aconteceu em 2002, justamente contra o Corinthians. Ganhamos aquele jogo por 1 a 0, na semifinal do Brasileiro, gol do Romário. Sempre foi difícil enfrentar o Corinthians e dessa vez não será diferente. Estou ansioso para poder voltar a atuar diante da minha torcida, na minha casa. Sonho com isso todo dia", confessou o atacante.

No último domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, Magno Alves entrou no intervalo do jogo, mas o resultado não foi o esperado, com a derrota para o Atlético-MG. Portanto, desta vez, ele espera por algo maior. De treinador novo e em casa, o Fluminense vai tentar a segunda vitória no Brasileirão.

"Na minha última vez no Maracanã, fui saudar a torcida e foi emocionante. Agora, estarei à disposição, estou em uma expectativa boa para esse jogo. Não vejo a hora de ouvir a torcida gritar meu nome novamente e poder ajudar este clube que sempre sonhei em voltar a vestir a camisa", completou o atacante.

Para o duelo deste domingo, o técnico Enderson Moreira aproveitou o treinamento na manhã de sábado para fazer os últimos ajustes na equipe antes do duelo, válido pela terceira rodada do Brasileirão. Com o objetivo de acertar o posicionamento tanto da defesa como do ataque, o treinador fez um trabalho à parte com os titulares em uma metade do campo, sem adversários, enquanto os reservas participavam de uma atividade técnica em espaço reduzido. A grande novidade no time principal foi a entrada de Renato no lugar de Wellington Silva.

Uma das maiores preocupações do treinador foi o posicionamento da equipe em jogadas de bola parada. O treinador passou um bom tempo da atividade orientando os atletas sobre a disposição tática que o time deve assumir em lances aéreos. No fim, alguns jogadores ainda fizeram um trabalho de cobranças de falta.

Pela primeira vez, o lateral-esquerdo Breno Lopes treinou com bola ao lado de seus companheiros no Fluminense. O jogador participou normalmente do treino técnico em campo reduzido com os reservas e teve uma boa desenvoltura.