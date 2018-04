Fluminense aposta em seus garotos para ficar mais perto de vaga

O Fluminense aposta novamente em jovens valores formados na base do clube para vencer o Bonsucesso nesta quinta-feira, às 21 horas, no Maracanã, e ficar mais próximo da classificação para a fase semifinal do Campeonato Carioca. O técnico Cristóvão Borges vai dar nova chance a Gerson (17 anos) e Kenedy (19), autores de dois gols no clássico de domingo, em que o time tricolor derrotou o Botafogo por 3 a 1.

Na zaga, o Fluminense também contará com o zagueiro Marlon, de 19 anos, outro que atuou contra o alvinegro, mas não esteve bem. Porém, o técnico pediu paciência em relação aos jogadores. "Estão todos muito contentes, mas no futebol e na vida a moeda tem dois lados. São jogadores de futuro, mas é só o começo. A tendência de seguir em um ritmo favorável é maior", explicou o técnico.

Com esses jogadores, Cristóvão pretende dar velocidade ao time, conseguir outra vitória e acalmar mais a torcida, que andava irritada com seu trabalho e questionava até a última rodada a sua permanência nas Laranjeiras.

A tarefa do Flu nesta quarta não vai ser das mais fáceis. O Bonsucesso costuma se fechar bastante e cria dificuldades para o ataque adversário. Na rodada anterior, fez jogo duro contra o Vasco e acabou perdendo por 1 a 0, em razão de um pênalti mal marcado e já nos acréscimos do segundo tempo.

"Temos certeza de que será um jogo completamente diferente do disputado contra o Botafogo. Outra maneira de jogar, uma outra proposta. Estamos preparados", concluiu Cristóvão.