Fluminense aposta em trabalhos físicos antes de 'decisão' com o Avaí

A terça-feira foi de trabalhos físicos nas Laranjeiras. Dois dias antes de decidir uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil diante do Avaí, na Ressacada, o elenco do Fluminense realizou uma série de exercícios no CT da Barra, na véspera da viagem para Florianópolis.

Em meio à intensa sequência de jogos na temporada, a comissão técnica do Fluminense considerou que o momento era de apostar em um trabalho físico. Os jogadores, então, foram divididos em grupos que se revezaram em circuitos de atividades na academia, no campo de jogo, na área de grama sintética e na piscina do CT.

O técnico Abel Braga foi liberado e não participou destas atividades. Ele foi homenageado pela CBF e recebeu sua licença honorária de treinador de futebol, ao lado de Oswaldo de Oliveira e Valdir Espinosa.

Em alta na Taça Rio, na qual lidera o Grupo C, o Fluminense terá vida difícil na quinta-feira. Depois de perder por 2 a 1 para o Avaí na ida, em pleno Engenhão, o time tricolor precisa vencer por dois gols de diferença em Florianópolis para avançar.