Fluminense aposta em trio para vencer O técnico do Fluminense, Alexandre Gama, vê no retorno do trio formado por Roger, Ramon e Edmundo, que se recuperou de contusão, um ganho de qualidade técnica suficiente para a equipe derrotar o Figueirense hoje, às 16 horas, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda (RJ), e se manter na luta por uma vaga para a Copa Sul-Americana - classificam-se do 5.º ao 9.º colocado do Campeonato Brasileiro. A boa atuação das três estrelas tricolores no treino desta sexta-feira, no Estádio das Laranjeiras, entusiasmou tanto o treinador, que ele nem se mostrou preocupado com a possível falta de entrosamento da equipe. Roger, Edmundo e Ramon não atuam juntos há mais de um mês, por causa de contusões. "Temos que correr riscos, até porque o Fluminense joga em casa e precisa da vitória para se classificar à Sul-Americana", declarou Gama, que confia na experiência do trio para suprir a má forma física e técnica devido ao tempo inativo e ao pouco trabalho com bola. "Estou confiante que eles façam um bom jogo. O poderio ofensivo do time aumenta bastante com Roger, Edmundo e Ramon em campo", declarou Gama, que manteve Zé Carlos no lugar de Odvan na zaga. O treinador somente fez mistério em relação ao nome do goleiro titular. O jovem Fernando Henrique ficou fora das duas últimas rodadas, contra Atlético-PR e Corinthians, por causa de contusão, e viu o experiente Kléber o substituir com extrema competência. Tamanha indecisão levou Gama a adiar para este sábado, minutos antes de a equipe entrar em campo, a escolha de quem vai começar o jogo. "Já decidi, mas antes vou comunicá-los. São dois grandes goleiros e a disputa está sendo muito boa", disse Gama. O Fluminense tem 57 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela de classificação. Fora da luta pelo título do Brasileiro, o meia Ramon disse que a equipe tem de se esforçar ao máximo para retribuir o apoio dos torcedores com a conquista da vaga para a Copa Sul-Americana. "Ainda faltam cinco jogos e o objetivo é esse. Motivação não pode faltar, principalmente quando se veste a camisa de um grande clube como o Fluminense", afirmou.