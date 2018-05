Fluminense aposta na estreia de Diego Souza para bater Madureira

Após início ruim na temporada, com derrotas nos amistosos nos Estados Unidos, na Copa Sul-Minas-Rio e estreia do Estadual, o time do técnico Eduardo Baptista garantiu uma trégua no clima negativo nas Laranjeiras com a goleada por 4 a 0 sobre o Bonsucesso. O resultado colocou a equipe com três pontos no Grupo A, mesma pontuação do Madureira, que está no B.

A novidade do Fluminense espera não repetir o feito de Henrique. O zagueiro estreou na abertura do Estadual, falhou em um dos gols e ainda foi expulso. Como cumpriu suspensão na rodada anterior, está liberado e confirmado no time titular. Diferente do defensor, que estava há oito meses sem disputar uma partida oficial, Diego Souza se destacou no Campeonato Brasileiro, pelo Sport, e não deve sentir a falta de ritmo de jogo.

Apesar de Diego Souza estar liberado, Eduardo Baptista ainda tem problema. Negociado ano passado com a Roma, o meia Gérson retornou e ficará no clube até o meio do ano, mas não tem condições de jogo, já que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) limita o uso de apenas cinco jogadores com idade inferior a 20 anos, situação já utilizada pelo time. Caso não ocorra mudanças no regulamento, algum atleta terá de ser retirado da lista para a entrada de Gérson.

Assim como o Fluminense que perdeu na estreia e venceu na rodada seguinte, o Madureira aposta na manutenção do time para emplacar o segundo triunfo consecutivo no Campeonato Carioca. A ausência ficará por conta do centroavante Souza, que rompeu o ligamento do joelho e está fora do Estadual.