Fluminense aposta tudo em Romário O Fluminense ainda vive sob o fantasma do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e precisa de uma vitória contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h40, no Morumbi, para se distanciar ainda mais de Grêmio, Bahia e Fortaleza - os três últimos colocados. Uma derrota poderá deixar o Tricolor carioca novamente na zona do descenso. Para evitar o pior, o técnico Renato Gaúcho conta mais uma vez com a presença do atacante Romário. "Todos já estão cansados de saber o quanto eu confio no Baixinho. Ele é decisivo e espero que o seja de novo contra o São Paulo", afirmou Renato Gaúcho. E o treinador tem motivos para confiar em Romário. Nas partidas com Corinthians e Bahia, o jogador marcou um gol em cada e ajudou o Fluminense na sua recuperação no Brasileiro. Mas o grande jogador do Fluminense nos últimos jogos tem sido o meia Carlos Alberto. O problema é que, nesta terça-feira, ele deu uma declaração que agitou o clima no clube. O jogador reclamou do atraso no pagamento dos salários. Para esta partida, Renato Gaúcho vai manter a formação do empate com a Ponte Preta, por 2 a 2, na última rodada do Brasileiro. O treinador, porém, já deixou claro sua insatisfação com a apatia demonstrada contra o time paulista e não quer que o mesmo se repita contra o São Paulo. "Quero todos honrando, mostrando atitude dentro de campo. Fiquei chateado com a atuação no último jogo", avisou.