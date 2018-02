Fluminense apresenta mais dois reforços: Carlinhos e Davi O Fluminense apresentou nesta quinta-feira mais dois reforços, o lateral-direito Carlinhos, ex-Avaí, e o meia Davi, ex-Marília. Os dois já se integraram ao grupo e, com eles, o clube totalizou 13 contratações para a temporada. Carlinhos, de 23 anos, chegou empolgado ao clube, afirmando que tem condições de ser titular. Disse ter despertado o interesse de outros clubes, como o Botafogo e Atlético-MG, mas preferiu optar pelo Fluminense. Apesar de ser lateral, Carlinhos foi o artilheiro do Avaí, na disputa da série B do Campeonato Brasileiro de 2006, com seis gols. O jogador chegou a confessar que torce para o técnico Paulo César Gusmão optar pela formação tática 3-5-2. ?Prefiro o esquema com três zagueiros porque posso apoiar mais o ataque?, disse Carlinhos. ?Mas os torcedores podem ficar tranqüilos que não descuido da parte defensiva.? Davi também chegou ao clube empolgado com a possibilidade de ganhar projeção. Aos 24 anos, veio emprestado por um ano pelo Cruzeiro, que detém seus direitos federativos. No ano passado, ele atuou pelo Marília na Série B do Brasileiro.