Fluminense apresenta Milton do Ó A novidade do Fluminense nesta quinta-feira foi a apresentação do zagueiro Milton do Ó, de 26 anos. O atleta disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira e está há três meses sem atuar. Apesar da inatividade, o jogador disse que rapidamente recuperará a forma. "Cheguei com o objetivo de jogar, mas sem queimar etapas. Vou trabalhar respeitando os outros jogadores. Possuo boa técnica e espero ganhar meu espaço", afirmou Milton do Ó. E, apesar do período inativo, Milton do Ó participou de um jogo-treino do Fluminense, contra o Clube Atlético Forças do Bem, por ter treinado durante o tempo em que ficou sem clube. E como o setor esquerdo da defesa tricolor é o mais frágil, apesar de ser destro, o novo reforço afirmou que não teria problemas em ser improvisado no setor. "Já joguei pela esquerda em outros clubes e não teria problema caso precisasse atuar novamente. Me adapto de acordo com a necessidade", contou Milton do Ó, empolgado com o novo clube. "Percebi que o grupo é bom e o ambiente é ótimo."