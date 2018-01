Fluminense aproveita o clima de paz No dia seguinte à vitória do Fluminense sobre o Corinthians, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, a paz voltou a reinar nas Laranjeiras. Não havia torcedores hostilizando jogadores. Não houve nenhum tipo de discussão. Agora, o pensamento dos atletas está no próximo adversário: o Bahia, sábado, na Fonte Nova. "Já esperava por este clima hoje. Os torcedores puderam ver o verdadeiro Fluminense", disse o zagueiro Rodolfo. O jogador reconheceu que enfrentar o Bahia, fora de casa, será uma partida muito complicada. Principalmente porque os baianos também lutam para afastar o fantasma do rebaixamento. "Temos que ter tranqüilidade. Eles vão vir mordidos por causa da derrota para o Santos (7 a 4 na última quarta-feira)."