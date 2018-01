Fluminense assume liderança provisória O Fluminense assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Brasiliense por 3 a 0, neste sábado, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E continuará em primeiro lugar se o Santos não vencer o Flamengo, neste domingo, na Vila Belmiro. O atacante Tuta fez dois gols, mas o meia Petkovic novamente se destacou com um belo gol, o terceiro da partida. O Brasiliense adotou uma postura agressiva e chegou a ser melhor no primeiro tempo. Os visitantes desperdiçaram várias oportunidades e chutaram duas bolas na trave. O goleiro Kléber também se saiu muito bem e evitou pelo menos dois gols. A situação do Fluminense só não piorou porque Iranildo e Oséas deixaram o gramado ainda no início, por causa de contusão. Tuta abriu o placar aproveitando passe na medida de Gabriel. Depois, o centroavante marcou novamente, concluindo um rápido contra-ataque. O melhor, porém, estava por vir. Petkovic dominou a bola na área, livrou-se de dois marcadores e, após aplicar um belo drible em Pituca, chutou rasteiro, sem defesa para Eduardo. Com a vitória assegurada, o líder do Brasileiro diminuiu o ritmo, enquanto o Brasiliense, já totalmente desarticulado, nem esboçou reação.