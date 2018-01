Fluminense avalia técnicos com calma A diretoria do Fluminense vai escolher com calma seu novo treinador para 2006. Nesta quinta-feira, houve reunião com o técnico Ivo Wortmann, mas nada será definido antes de uma conversa com os outros treinadores que interessam ao clube. A diretoria espera entrevistar todos candidatos ao cargo para optar pelo que tiver estilo semelhante ao de Abel Braga, ex-técnico do clube e que estuda proposta de dois times árabes. Entre os nomes cogitados estão os de Nelsinho Batista, Marco Aurélio, Toninho Cerezo e Jorge Fossati, que deixou recentemente a seleção uruguaia após a eliminação para a Copa do Mundo de 2006. Artilheiro do Tricolor nesta temporada, com 31 gols, 16 deles no Campeonato Brasileiro, Tuta lamentou a saída de Abel Braga. Sobre a próxima temporada, ele deixou bem claro: "A minha intenção é a de permanecer no clube. O ano foi muito bom. A diretoria, inclusive, quer contar com o meu futebol em 2006. Tomara que tudo dê certo".