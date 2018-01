Fluminense avança na Copa do Brasil Sem precisar se esforçar muito, o Fluminense conseguiu a classificação às oitavas-de-final da Copa do Brasil ao vencer o Flamengo-PI, por 2 a 0, no Maracanã. Os gols foram marcados por duas pratas-da-casa do Tricolor: os jovens Marcelo e Eduardo. Agora, o time carioca vai enfrentar o Sport-PE, que eliminou o Atlético-PR. O Fluminense iniciou o jogo dando a impressão de que partiria com tudo para cima do Flamengo-PI. Logo no primeiro minuto, o meia Léo Inácio aproveitou uma sobra na entrada da área e chutou rente à trave. A partir daí, o time carioca se acomodou na partida e seus jogadores demonstravam pouco interesse em organizar jogadas de ataque. Com isso, o adversário piauiense percebeu que poderia chegar mais ao gol adversário. Após falha do volante Marciel, que recuou mal uma bola, o atacante Henrique quase abriu o marcador. O gol só não aconteceu porque o goleiro Kleber saiu bem para efetuar a defesa. Na cobrança do escanteio, Sílvio tocou por cima do travessão. Em uma boa jogada, o lateral-esquerdo Heliomar cruzou e o mesmo Sílvio cabeceou com perigo. No segundo tempo, o Fluminense repetiu o que já havia feito no início do jogo. Logo no primeiro minuto, o zagueiro César perdeu excelente oportunidade dentro da pequena área. O Flamengo-PI respondeu com Sílvio, mas o goleiro Kleber fez ótima defesa. Aos 21, veio o alívio para a torcida local. Marciel cruzou e Marcelo, de cabeça, abriu o marcador. Com a vantagem no placar, o Fluminense parecia que chegaria logo ao segundo gol. O meia Carlos Alberto desperdiçou boa chance, mas o zagueiro salvou em cima da linha. Aos 36, porém, o time de Renato Gaúcho ampliou. Eduardo arriscou de fora da área e deu números finais ao jogo. A equipe carioca ainda teve um último lance. Júnior César chutou de longe e o goleiro Palmielli quase colocou a bola para dentro. Ficha Técnica Fluminense - Kleber; Jancarlos, César, Rodolfo e Júnior César; Marcão (Augusto), Marciel, Zada e Léo Inácio (Carlos Alberto); Ademílson (Eduardo) e Marcelo. Técnico - Renato Gaúcho. Flamengo - PI - Palmielli; Niel, Cléber, Serginho e Heliomar; Jó, Diogo Maia, Inha (Joniel) e Biro-Biro (Mardoni); Henrique (Bam-Bam) e Sílvio. Técnico - Paulo Moroni. Gols - Marcelo aos 21 e Eduardo aos 36 minutos do segundo tempo. Árbitro - Sálvio Spindola Filho (SP) Cartão amarelo - César e Carlos Alberto Renda e público - Não divulgados Local - Maracanã