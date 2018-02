Fluminense bate a Ponte nos acréscimos O Fluminense venceu a Ponte Preta por 4 a 3 num jogo emocionante e com muitas alternativas, neste domingo, em Volta Redonda (RJ). O time paulista esteve duas vezes em vantagem no placar, permitiu a virada, chegou ao empate, mas tomou o gol decisivo aos 46 minutos do segundo tempo. Na verdade, brilhou a estrela do atacante Leandro. Após ficar quase um mês se recuperando de contusão, ele retornou neste domingo ao Fluminense e fez o gol da vitória já nos acréscimos. "O resultado nos enche de moral. A equipe está de parabéns pela ótima apresentação?, afirmou o volante Marcão, que marcou dois gols. Com essa vitória, o Fluminense sobe para a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 62 pontos, nove a menos que o líder Corinthians. Já a Ponte Preta permanece com 44, fora da zona de classificação da Copa Sul-Americana, seu maior objetivo no momento. A Ponte Preta teve boa atuação no primeiro tempo. Marcou com eficiência e explorou os contra-ataques, principalmente com o apoio rápido e preciso dos laterais Bruno e Rissut. Já o Fluminense ficou devendo bom futebol. Sua zaga, então, nem se fala. Os reservas Milton do Ó e Zé Carlos falharam em dois gols da equipe paulista. No primeiro gol, Zé Carlos assistiu ao lateral-esquerdo Bruno marcar de cabeça, aos 16 minutos. E no segundo, aos 40, Milton do Ó não acompanhou o atacante Tico, que, de carrinho, completou cruzamento de Bruno. Antes, o Fluminense havia empatado o jogo em um lance de oportunismo do volante Marcão, aos 34 minutos. Ele desviou um chute de fora da área de Milton do Ó, enganando o goleiro Lauro. O próprio Marcão garantiu, de cabeça, o novo empate do Fluminense, aos 3 minutos do segundo tempo. Depois, aos 6, o time carioca marcou mais um, com Zé Carlos, também de cabeça. Mas o atacante Tico voltou a deixar o placar igual, em outro gol de cabeça para a Ponte, aos 35 minutos. E, quando o jogo já caminhava para o final, aos 46, Leandro chutou no canto direito do goleiro Lauro e garantiu a vitória do Fluminense: 4 a 3.