Fluminense bate o Santos por 2 a 1 O Fluminense derrotou o Santos por 2 a 1, na estréia das duas equipes na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, em São Januário. O resultado pode ser creditado à excelente atuação de Felipe. Ele desequilibrou a partida. Foi o autor de dois passes perfeitos que deram origem aos dois gols do Fluminense. Um pouco mais cedo, Felipe soube que vai passar a dividir o foco no Tricolor carioca com o sérvio Petkovic, apresentado ao elenco. O Santos tentou reagir na segunda etapa, após a entrada de Giovanni. Ele teve participação direta no gol do time, com um passe preciso para Flávio, que deixou Élton na frente do gol, sem marcação, para finalizar. Giovanni ficou na reserva por causa de cansaço. Ainda fez outros lances de perigo para o goleiro Kléber. Mais uma vez, a equipe santista sofreu com a arbitragem. Leonardo Gaciba assinalou erradamente pênalti no primeiro tempo a favor do Fluminense. Tuta bateu a primeira vez e Saulo defendeu. O assistente disse que o goleiro se adiantou e a penalidade teve de ser repetida. Encarregado novamente da cobrança, Tuta chutou a bola no travessão. No segundo tempo, Giovanni foi agarrado na área do Tricolor e Gaciba não deu o pênalti para o Santos. Ao todo, quatro bolas tocaram na trave - três a favor do Fluminense. O Santos esteve por empatar no final, num chute forte de Wendel, mas a bola foi para fora. Enquanto o time buscava tirar a vantagem dos cariocas, Felipe continuava comandando o jogo. Deu dribles desconcertantes, prendeu a bola, orientou o time na marcação. A torcida tricolor ficava irritada quando os demais jogadores do time não passavam a bola para o dono da partida.