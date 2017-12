Fluminense bobeia, mas vence Cruzeiro Aproveitando-se da apatia do adversário, o Fluminense foi ao Mineirão, na noite deste sábado, e surpreendeu o Cruzeiro, vencendo a partida válida pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro por 3 a 2. Fred e Adriano marcaram para os mineiros. Ramon, duas vezes, e Alessandro para os cariocas. Com o resultado, o time mineiro manteve-se na 14ª colocação, com 53 pontos. Já o time carioca subiu para a décima posição, chegando aos 60 pontos. Na próxima rodada, a Raposa enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, e o Tricolor recebe a Ponte Preta, em Volta Redonda (RJ). Ocupando apenas a faixa intermediária da classificação, as duas equipes entraram em campo sem muitas aspirações. O time mineiro, já classificado para a Copa Sul-americana, continuava seu ?vestibular?, visando a reformulação do elenco para 2005. Já a equipe carioca ainda tentava somar pontos para alcançar uma das vagas na competição internacional. Diante da falta de objetivos maiores, os jogadores em campo corriam em ritmo de amistoso, mesmo com a partida ainda valendo pela disputa nacional. Por jogar em casa, o Cruzeiro tomou a iniciativa das jogadas ofensivas. Porém, o time carioca chegava com perigo nas jogadas de bola parada, com as seguidas cobranças de Ramon que, aos 33 minutos, conseguiu abrir o placar, depois que Alessandro foi derrubado por Régis a um metro da linha da grande área. O armador cobrou colocado, no canto direito de Doni que saltou, mas não alcançou a bola. Foi o oitavo gol de Ramon neste Brasileiro. Mesmo depois de ter sofrido o gol, o Cruzeiro manteve a mesma postura na partida. Tocava muito a bola para os lados e não chegava ao ataque com objetividade. Como o adversário não queria jogo, o time carioca aproveitava para pressionar. E aos 43 minutos, o lateral Leonardo Moura recebeu pela direita e fez um longo cruzamento para a área. A bola passou por toda a defesa e encontrou o atacante Alessandro que cabeceou no canto direito de Doni para fazer Fluminense 2 a 0. O goleiro da Raposa ainda chegou a tocar na bola. Foi o sexto gol de Alessandro no Brasileiro. Na volta para o segundo tempo, o técnico interino do Cruzeiro, Ney Franco, colocou Michel e Gladstone, nos lugares de Alemão e Recife, respectivamente. Com as modificações, o time mineiro abandonou o esquema 4-4-2 e passou a jogar no 3-5-2, explorando mais as jogadas com os laterais. Com a vantagem no placar, o Tricolor carioca voltou para a segunda etapa com a mesma formação, mas posicionou-se ainda mais atrás, esperando os erros do adversário para contra-atacar. As apostas nos vestiários favoreceram ao time mineiro que passou a pressionar mais o adversário. E aos 15 minutos, Maldonado fez longo lançamento para Fred. O atacante dominou no peito e chutou na saída de Fernando Henrique para diminuir para a Raposa. Foi o 12º gol de Fred no Brasileiro. Sentindo que poderia empatar a partida, o Cruzeiro passou a forçar as jogadas de ataque em busca do segundo gol. Aos 18 minutos, mais animado na partida, o atacante Fred cruzou na pequena área. A bola passou por Wendel, que falhou na conclusão, mas sobrou para Adriano que chutou para o gol vazio para empatar a partida por 2 a 2. Foi o segundo gol de Adriano no Brasileiro. Ao contrário do primeiro tempo, a partida ganhou velocidade na segunda etapa. O Cruzeiro chegou ao empate e dava mostras de que poderia conseguir a virada. Porém, aos 27 minutos, depois de lançamento de Ramon, Leonardo Moura recebeu na área, livrou-se de um adversário mas, em seguida, foi derrubado por Maldonado. O árbitro Elvécio Zequetto marcou pênalti. Um minuto depois, Ramon foi para a cobrança e fez Fluminense 3 a 2.