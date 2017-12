Fluminense boicota criação de Liga O Fluminense boicotou a criação da Liga de Futebol Profissional do Rio de Janeiro, formalizada nesta segunda-feira num encontro entre dirigentes de Flamengo, Botafogo, América e São Cristóvão. O Tricolor atendeu a um pedido do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, que é paciente há vários anos do novo presidente do clube, o cardiologista Roberto Horcades. Mesmo com a ausência de Fluminense e de Vasco, que já manifestara sua disposição de não participar do movimento, a Liga vai partir agora para a segunda etapa: elaborar a tabela do Campeonato Carioca de 2005. De acordo com o presidente do Flamengo, Marcio Braga, a nova edição da competição vai ser disputada, mesmo se "um, dois ou três clubes" optarem por ficar fora. Braga disse estar confiante de que o Fluminense assinará a adesão à Liga. "O David Fischel (atual presidente do Tricolor, com mandato até 20 de dezembro) vai esperar o Ricardo Teixeira voltar do exterior para conversarem sobre o assunto", contou Braga, ressaltando em seguida que Teixeira estaria disposto a encontrar uma solução para o impasse entre os clubes da Liga e os que defendem um acerto com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). "Foi isso que ele disse ao Fischel. Mas não podemos esperar mais", afirmou Braga. O presidente da Ferj, Eduardo Viana, o Caixa D?Água, está afastado do cargo sob suspeita de envolvimento em vários crimes. "Ele está denunciado por formação de quadrilha, apropriação indébita, falsidade ideológica; não podemos deixar que a federação, sob intervenção judicial, administre os recursos dos clubes provenientes do Campeonato Carioca", prosseguiu Marcio Braga. Para o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, a formação da Liga não significa um confronto com a federação. "Estamos respaldados pela Lei Pelé e não queremos guerra." A intenção dos clubes que compõem a Liga é manter o regulamento do Carioca de 2004.