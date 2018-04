Fluminense busca a 5ª vitória seguida Ameaçado de rebaixamento poucas rodadas atrás, o Fluminense se recuperou nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro e já faz planos audaciosos. Quer, por exemplo, dar uma salto de quatro posições na competição, pelo menos por um dia. Para tanto, precisa derrotar o Guarani neste sábado, às 18 horas, no Brinco de Ouro, e torcer para o São Paulo perder para o Grêmio. O Fluminense tem 48 pontos e ocupa o 9º lugar. Já o São Paulo tem 50 e está em quinto. "Isso tudo seria muito bom. Mas temos de pensar apenas no Guarani, um adversário muito difícil, pois o time de Campinas tem de sair da lanterna do Brasileiro", comentou o técnico Alexandre Gama. Se vencer o Guarani, o Fluminense vai igualar um feito que não repete desde 1988: conquistar cinco vitórias seguidas no Brasileiro. Mas a tarefa não será fácil. Alexandre Gama não poderá contar com três titulares, todos suspensos pela justiça esportiva: o goleiro Fernando Henrique, o zagueiro Odvan e o meia Marciel. Eles serão substituídos respectivamente por Kléber, Zé Carlos e Rodolfo Soares. O lateral-direito Leonardo Moura, com entorse no tornozelo direito, também pode desfalcar a equipe. Ele será avaliado horas antes da partida. Se for vetado, cederá a vez a Arilson, da equipe de juniores. "É uma pena ter esses problemas logo num momento tão bom do Fluminense. Tenho certeza que os jogadores escolhidos vão manter o nível técnico do time. Existe perda, é claro, de entrosamento", disse Alexandre Gama. O Fluminense não terá Romário, cada vez mais longe da equipe titular. Embora tenha se destacado em amistoso com o América, no domingo passado, o atacante continua fora de forma física e com uma certa apatia, já detectada pela comissão técnica do clube. Coincidência ou não, o Fluminense deu uma arrancada no Brasileiro sem a presença de Romário. Quem vem agradando no rastro da fama do craque tetracampeão é Edmundo. Tem demonstrado muita vontade nos treinos e passou a ser a referência do ataque do time.