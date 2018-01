Fluminense busca a primeira vitória Sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o pior time carioca na competição. Enquanto Flamengo e Vasco se encontram em melhor situação na tabela, o Tricolor amarga a última colocação. Nesta quinta-feira, a equipe enfrenta o Internacional, às 20h30, no Maracanã, buscando melhorar sua situação e evitar que os líderes se distanciem no número de pontos. O presidente do Fluminense, David Fischel, reuniu-se nesta quarta-feira com os jogadores por cerca de meia hora para cobrar resultados e mais responsabilidade com a camisa tricolor. "Há pouco tempo éramos os melhores do Rio. De repente, tudo mudou. No futebol, a distância entre a glória e o fracasso são 90 minutos", disse o dirigente, frisando que assumiu o cargo com o clube na Terceira Divisão do Brasileiro e que não deseja ver todo o trabalho ruir. No atual Brasileiro, o Fluminense só não tem um ataque pior do que o Bahia. São apenas dois gols, em três jogos, uma média muito pequeno para um time que disputou as finais do Campeonato Carioca e teve o artilheiro da competição - Fábio Bala, com 10 gols. Aliás, o atacante ainda não marcou no Brasileiro e o técnico Renato Gaúcho decidiu substituí-lo pelo veterano Sorato. Ademílson está mantido entre os titulares. Pelo menos por enquanto. "Tenho que aproveitar esta oportunidade que o Renato está me dando", disse Sorato, que não joga uma partida no Maracanã há dois anos e fará sua estréia com a camisa do Fluminense. Além da entrada do atacante, o treinador realizou outras modificações no elenco em relação ao que perdeu para o Flamengo, por 4 a 1, na última rodada. Todas elas, porém, não por deficiência técnica, como no caso de Fábio Bala, mas por necessidade. O zagueiro Zé Carlos, com estiramento muscular, cede seu lugar para Rodolfo. O meia Alex Oliveira, suspenso por dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por ter feitos gestos de que o juiz no empate com o Criciúma, por 2 a 0, será substituído por Lopes. Já o volante Marcão, expulso na derrota para o Flamengo, dá lugar a Djair.