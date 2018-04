Fluminense busca boa vantagem no jogo contra Olimpia na Libertadores

RIO - O Fluminense viu na semana passada a importância de se construir um bom resultado em casa na Copa Libertadores. Para o duelo contra o Olimpia, nesta quarta-feira, às 22 horas, em São Januário, que abre a disputa das quartas de final, o time tricolor quer evitar o destino de Grêmio e Corinthians, que não conseguiram levar para o segundo jogo uma vantagem considerável e que permitisse administrar o resultado.

Os gremistas venceram em casa por 2 a 1 e foi justamente esse gol sofrido em Porto Alegre que resultou na eliminação para o Independiente Santa Fé, na Colômbia, com a derrota por 1 a 0. Os corintianos perderam por 1 a 0 no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, e com o empate em casa por 1 a 1, no Pacaembu, o Boca Juniors avançou.

Em duas situações distintas, decidir fora e dentro de casa, o que determinou a classificação foi justamente o gol marcado como visitante. Ciente disso, o técnico Abel Braga martelou no elenco durante as últimas duas semanas o qual crucial é vencer no Rio de Janeiro, mas sobretudo não levar gols. "O professor tem dito para sermos nós mesmos, impor nosso estilo, e para tentarmos não tomar gol. É muito importante. Atacar sem bagunçar as coisas atrás", disse o lateral-direito Bruno.

Por isso, Abel Braga dedicou boa parte do treino da véspera a exaustivos treinos de bola parada e cruzamentos sobre a área. Sabe que o time paraguaio vai recorrer a chutes de longa distância e bolas alçadas para tentar fazer gols no Rio de Janeiro.

Por outro lado, os tricolores não podem abdicar do ataque, mas terão que fazê-lo com cautela. "Eles jogam muito fechados, arrumados, é mais difícil de penetrar (na área). Mas estou confiante, acho que vai sair um golzinho meu", comentou o atacante Wellington Nem.

No Rio de Janeiro desde terça, confiança também sobra no lado do Olimpia, três vezes campeão da Libertadores. O atacante Arnaldo Castorino decretou: "Temos uma grande história na competição. Somos um clube de tradição e por isso somos favoritos para esse duelo".