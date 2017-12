Fluminense busca empate no Mineirão Escapar do rebaixamento já é uma tarefa complicada. Ter de fazê-lo enfrentando o melhor time do País, campeão do atual Campeonato Brasileiro e que não perde há seis rodadas, é pior ainda. Pois esta será a missão do Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão. Um empate, inclusive, é considerado um bom resultado pelos jogadores do Tricolor carioca. Até porque, na última rodada, a equipe enfrenta o Juventude, em casa. E para dificultar ainda mais a complicada situação do Fluminense, o meia Carlos Alberto, principal articulador das jogadas de ataque e referência para o atacante Romário, vai desfalcar o time neste momento tão importante. O atleta sofreu um estiramento na coxa esquerda e será substituído pelo jovem Tiago, que reconhece a responsabilidade que terá em campo. "Esta será a primeira vez que atuo como titular. Estou muito ansioso. Acho que o Renato (Gaúcho, técnico) só me escolheu porque tenho um bom passe", disse Tiago. O jogador sabe que, além de ajudar os atacantes, terá de colaborar na marcação dos adversários. "Assim, eu alivio o Marcão e o Sidney." Nem a ausência de Aristizábal, machucado, faz os jogadores do Fluminense mudarem de pensamento quanto à capacidade do Cruzeiro. "Ele é um jogador experiente, mas existem bons substitutos como o Mota", afirmou Renato. O zagueiro Rodolfo faz coro com o treinador. "Independentemente de quem vai atuar, nossa preocupação será a mesma." Em contrapartida, se Aristizábal não vai jogar, Alex volta ao Cruzeiro após cumprir suspensão. Para Renato, o meia é o melhor jogador do Brasil na atualidade. Porém, revelou que o Fluminense não fará marcação individual. "Eles têm peças de reposição e esta é a diferença para nós. Sai o Alex e entra o Zinho."