Fluminense busca goleiro e zagueiro Depois das comemorações do centenário, o Fluminense volta-se agora para a preparação para o Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube tenta a contratação de um goleiro e um zagueiro. Para o gol, o nome mais cotado é o de Flávio, do Olaria. Ao mesmo tempo que busca reforços, a diretoria do Fluminense tenta resolver o problema dos salários atrasados - já são três meses sem pagamento nas Laranjeiras. O vice-presidente de futebol do clube, Marcelo Penha, está negociando a antecipação de cotas de TV para saldar parte das dívidas.