Fluminense busca primeira vitória sob comando de Cuca

Para por fim à sequência negativa, os jogadores se reuniram ainda no Peru, depois do empate com o Alianza Atlético, sem a presença de Cuca para por os pingos nos "is" e reforçar a união do elenco.

Urrutia e Equi Gonzalez volta à equipe. Eles não foram ao Peru por não estarem inscritos na Sul-Americana. Outro que deve perder o posto com o retorno dos estrangeiros é o volante Diguinho, que até hoje não reproduziu no Fluminense o futebol dos tempos do Botafogo. "Estou pronto e disposto. Cabe ao treinador decidir. O importante é quem entrar dar o melhor de si para que o time vença", disse Diguinho.

No ataque, Cuca tem dúvidas. Kieza está suspenso, deixando uma vaga em aberto ao lado de Adeílson. Roni e Alan disputam a posição.