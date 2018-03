Fluminense busca reabilitação em Curitiba Sem Romário e com um técnico interino, Gílson Gênio, o Fluminense enfrenta o Coritiba, às 20h30, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro, buscando a reabilitação após a derrota em casa para o São Paulo. O Tricolor carioca ocupa a 17º posição na tabela e um novo fracasso poderá aproximar a equipe ainda mais da zona de rebaixamento. O técnico Gilson Gênio, que assumiu o cargo no lugar de Renato Gaúcho, acredita que uma vitória contra o Coritiba poderá garantí-lo definitivamente no comando do Fluminense. A diretoria tricolor, porém, evita se precipitar e deve tomar um decisão sobre este assunto nos próximos dias. O nome de Joel Santana continua a ser comentado nas Laranjeiras. O treinador afirma que ainda não foi procurado por nenhum dirigente. O atacante Romário será desfalque do Fluminense mais uma vez. O jogador se recupera de uma entorse no joelho direito e não atua desde o dia 29 de junho. O fisioterapeuta Fábio Marcelo não quer fazer previsões sobre o retorno do craque, mas existe a possibilidade de que Romário enfrente o Santos, no sábado. Sorato e Joãozinho formarão a dupla de ataque contra o Coritiba. Outro problema para o treinador é a suspensão do lateral-direito Jancarlos. Como Jonathan está suspenso, ele será obrigado a improvisar Zada na posição. Mas Gílson Gênio recebeu uma boa notícia. O zagueiro César, ausente do time por dois meses, recuperou-se de uma contusão no joelho e atuará ao lado de Rodolfo. O meia Alex Oliveira ressalta que os jogadores precisam mostrar determinação para que o Fluminense obtenha a sua segunda vitória fora de casa neste Brasileiro. "Não podemos ficar procurando explicações para as derrotas. Temos que vencer dentro de campo para ganhar tranqüilidade", disse.