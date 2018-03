Fluminense busca reforço para o ataque A convocação do meia Carlos Alberto para a seleção brasileira sub-23 deixou o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, muito feliz. Porém, o treinador demonstrou preocupação por causa da ausência do seu principal jogador. Como Carlos Alberto deve desfalcar o Fluminense em seis jogos, a partir da segunda-feira, quando ele se apresenta ao técnico Ricardo Gomes, Renato já pensa no substituto do atleta. A tendência é a de que Alex Oliveira ganhe a vaga. No ataque, após a desistência da contratação do atacante Serginho, parceiro de Romário no Catar, a diretoria do Fluminense vai buscar outro reforço. Nenhum nome foi divulgado.