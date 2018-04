Fluminense busca segunda vitória seguida para se aproximar do G6 do Brasileirão

Em jogo isolado pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai a Campinas (SP) para enfrentar a Ponte Preta nesta quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, tentando se aproximar do G6. Com campanha irregular na competição, o time do técnico Abel Braga tenta emendar a sua segunda vitória consecutiva para voltar a brigar na parte de cima da tabela de classificação. Para tanto, o time conta mais uma vez com um "reforço" no ataque: Wellington Silva.

O atacante retornou ao time no último sábado, após a sua transferência para o Bordeaux ter falhado - ele foi reprovado nos exames médicos feitos pelos franceses. Em campo, Wellington Silva foi um dos destaques na vitória sobre o lanterna Atlético Goianiense e marcou um dos gols na vitória por 3 a 1.

Para a partida em Campinas - em jogo atrasado da 17.ª rodada, transferido pela morte de um dos filhos do técnico Abel Braga -, o jogador está confirmado para formar o ataque ao lado de Henrique Dourado. O atacante prevê dificuldades, mas considera que o Fluminense tem boas chances de voltar ao Rio com um bom resultado.

"Vai ser um jogo muito importante. Eles têm um bom time, são fortes em casa, mas viemos de vitória, crescemos", comentou Wellington Silva. "Temos de respeitar, jogar com time bem compacto e aproveitar o contragolpe. Vamos fazer o que a gente sabe".

Na última atividade antes do jogo, Abel Braga comandou um treino fechado no CT do clube. O treinador não confirmou, mas a equipe que iniciará a partida deverá ter os retornos de Lucas e Orejuela, que estavam suspensos na última rodada. Marlon Freitas, por sua vez, será o desfalque. Ele levou o terceiro amarelo diante do Atlético Goianiense.