Fluminense buscará atacante para fazer dupla com Fred É quase certo que os atacantes Leandro Amaral e Roni não ficarão no Fluminense em 2010. Eles, provavelmente, vão ser liberados para procurar outro time para jogar. Com isso, a diretoria do clube vai buscar mais um homem de ataque para jogar com Fred. Alguém mais experiente e com talento.