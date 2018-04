Fluminense cheio de dúvidas O técnico Alexandre Gama ainda não sabe quem escalar para substituir o zagueiro Odvan e o meia Marciel no jogo de sábado, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas. Os dois vão cumprir suspensão - receberam o terceiro cartão amarelo na última partida. A tendência é que Gama escale Zé Carlos ao lado do titular Antonio Carlos na zaga. Mas o jovem Laerte pode ser a opção, o que deixaria Zé Carlos na reserva. No meio, três jogadores disputam a posição de Marciel: Juca, Arouca e Rodolfo Soares. O último saiu na frente da preferência de Gama. Ele atuou no amistoso de domingo, contra o América - jogo válido pelos festejos do centenário do América - e chegou até a fazer um gol. "Não tenho pressa para definir. Vejo que todos têm se esforçado nos treinos e isso é o que mais importa", declarou Alexandre Gama.