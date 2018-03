Fluminense cobra Conmebol por raio laser no Morumbi

A diretoria do Fluminense vai cobrar uma posição da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da Polícia Militar de São Paulo sobre o raio laser lançado contra o rosto de dois atletas da equipe carioca durante a partida de quarta-feira contra o São Paulo, no Morumbi. O time das Laranjeiras foi derrotado por 1 a 0, gol de Adriano, e precisa vencer o rival na próxima quarta, no Maracanã, por dois gols de diferença para avançar às semifinais na Copa Libertadores da América. Vitória do Fluminense, por 1 a 0, levará a decisão da vaga para os pênaltis. "Isso não faz parte do futebol e poderia ter gerado um problema maior nos olhos dos nossos atletas. Espero que o presidente Nicolás Leoz (da Conmebol) tenha visto este fato e possa tomar alguma providência", declarou o coordenador de Futebol do Fluminense, Branco, revoltado com a postura da torcida são-paulina. "O Fluminense também aguarda uma posição da PM sobre quem estava fazendo isso contra o meia Thiago Neves e o goleiro Fernando Henrique", emendou o dirigente, demonstrando irritação.