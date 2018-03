Fluminense coloca Somália em lista da Copa Libertadores

O atacante Somália, de 30 anos, é a novidade na lista de inscritos do Fluminense para a fase semifinal da Libertadores. O jogador vai vestir a camisa 7, substituindo Leandro Amaral - que deixou o clube para voltar ao Vasco da Gama. Veja também: Boca e Fluminense é confirmado para estádio do Racing Somália estava afastado desde outubro de 2007, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. A previsão inicial apontava para a volta dele aos gramados em junho ou julho de 2008. Assim, poderia ficar como opção para Renato Gaúcho para o segundo jogo da semifinal contra o Boca Juniors ou para uma eventual decisão, contra América-MEX ou LDU.