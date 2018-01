Fluminense começa a preocupar Renato O encontro que estava previsto para esta terça-feira entre alguns jogadores do Fluminense, que estão sem contrato, o presidente David Fischel e o vice-presidente de Futebol Marcelo Penha foi adiado. O motivo foi a ida dos dois dirigentes à reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para decidir a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro de 2003. Esta demora na reformulação do elenco tem preocupado o técnico Renato Gaúcho. A diretoria prometeu que em 6 de janeiro tudo já estará resolvido, mas com as festas de fim de ano isso dificilmente acontecerá. O atacante Marco Brito, que tem contrato com o Fluminense até 2004, sabe que vai permanecer no clube na próxima temporada e deseja ser titular. ?Voltei no começo deste ano e tive um bom primeiro semestre. Infelizmente, não tive muitas oportunidades no Brasileiro, mas nunca desanimei", afirmou o jogador, que deve conseguir seu intento em 2003 já que dificilmente um dos atacantes - Roni ou Magno Alves - permanecerá no clube. Sem contar que o contrato de Romário ainda não foi renovado.