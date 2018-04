Fluminense comemora convocação de trio para seleção

O clima no clube foi de alegria e aliviou a rotina de treinos físicos a que o elenco está submetido, uma vez que a equipe só volta a campo, provavelmente, na semana que vem, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

"É um peso bom, que todo jogador procura, de estar nas melhores equipes, na melhor seleção. É uma coisa que encaro com naturalidade. Sempre passei por pressão em todos os clubes", disse Fred, ao ser perguntado sobre a responsabilidade de ser o homem de referência do time de Felipão. "Estou me preparando muito bem para isso. Meu grande objetivo são os gols e é isso que vou procurar fazer", prometeu o centroavante.

Também presente na lista, o goleiro Cavalieri mostrou-se calmo com a chamada para representar o país diante da torcida nacional. "Trabalho sempre da mesma maneira, com cautela. Já estava esperando a convocação. Se viesse, eu ficaria muito contente. Se não, seguiria trabalhando da mesma maneira. O Brasil tem excelentes goleiros e fico feliz por fazer parte desse grupo."

O único ponto negativo da convocação é o desfalque do trio em quatro das cinco primeiras partidas do Brasileirão. A diretoria, contudo, descarta pedir adiamento dos jogos. "Não existe possibilidade nenhuma. Hipótese zero", disse o diretor de futebol Rodrigo Caetano.

Enquanto o time comemorava nos bastidores, o técnico Abel Braga ganhava mais uma preocupação dentro do gramado. O meia Thiago Neves acusou desconforto na panturrilha esquerda, mesmo local da sua última lesão. O atacante Marcos Júnior, por sua vez, sentiu dores na coxa.