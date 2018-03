Fluminense: concentração total na Copa Libertadores

A vitória por 2 a 1 sobre o Nacional, na primeira partida das oitavas-de-final da Libertadores, ainda era motivo de festa para os jogadores do Fluminense, que chegaram nesta sexta da Colômbia acusando cansaço pela longa viagem, de mais de 12 horas. Para Renato Gaúcho, o objetivo agora é manter a concentração para o jogo de volta, na terça-feira, no Rio."Tivemos altos e baixos em Medellín. O importante é corrigir os erros e se preparar para o confronto que vai decidir a vaga." A delegação tricolor veio com um problema para Renato Gaúcho. O zagueiro Thiago Silva, com suspeita de estiramento muscular na coxa esquerda, seria avaliado com mais detalhes pelos médicos do Fluminense. Ele ficou de ser submetido a um exame de imagem para saber a extensão da lesão, mas estava pessimista quanto à sua escalação no próximo jogo com o Nacional.