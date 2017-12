Fluminense concentrado na Libertadores Desclassificado na Copa Sul-Americana e fora da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, o Fluminense se concentra agora num único objetivo: garantir vaga na Libertadores de 2006. Para isso, o time carioca precisa vencer o Atlético-MG nesta quinta-feira, às 20h30, em Volta Redonda (RJ). Mas a tarefa não será fácil. Além de enfrentar um rival desesperado, o Fluminense tem 4 desfalques muito importantes: o meia Petkovic, atacante Tuta, o volante Arouca e o lateral-esquerdo Juan estão suspensos. Assim, Preto Casagrande, Adriano Magrão, Milton do Ó e Lino entram no time. O Fluminense está atualmente em terceiro lugar do campeonato, com 68 pontos. Apenas os dois primeiros garantem vaga direta na Libertadores, enquanto mais duas disputam a repescagem do torneio internacional. "O Atlético-MG está com a corda no pescoço. Temos que ir para campo muito consciente, pois encontraremos enormes dificuldades", afirmou o técnico Abel Braga, alertando os jogadores do Fluminense. "Não podemos pensar no problema deles. Mas é muito chato você ver um Atlético-MG nessa situação, sendo quase rebaixado." Visita ? O técnico Senol Gunes, terceiro colocado na Copa do Mundo de 2002, com a seleção da Turquia, esteve nesta quarta-feira nas Laranjeiras. Atualmente desempregado, ele veio ao Brasil conhecer as divisões de base dos principais clubes brasileiros.