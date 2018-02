Fluminense confirma a contratação do atacante Dodô

As propaladas contratações do Fluminense, que até agora não passavam de propaganda, começam a se concretizar. O atacante Dodô foi confirmado como reforço do ataque pelo coordenador de futebol Branco. "Ainda faltam alguns detalhes, mas ele já é jogador nosso", disse o dirigente, antes da posse do presidente Roberto Horcades para o segundo mandato. Mais cedo, Dodô rescindiu seu contrato com o Botafogo, o que permitiu o anúncio por parte do Fluminense, um dos clubes que mais movimentam o mercado neste fim de temporada. No entanto, apesar dos vários nomes divulgados e ligados ao time, nenhum havia sido apresentado oficialmente. Com a chegada de Dodô, a reformulação do ataque tricolor começa. Washington, recém-chegado da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, faz exames médicos nesta sexta-feira em Curitiba, e deve assinar com o clube carioca em seguida. Outro reforço pode ser o apoiador argentino Conca. Em Assunção para o sorteio das chaves da Taça Libertadores, na quarta-feira, o presidente do Fluminense, Roberto Horcades, garantiu que o clube já acertou com o jogador e seu empresário, faltando apenas conseguir a liberação com o River Plate, da Argentina. "O Conca já está contratado. Falta negociar com o River", disse Horcades, negando, porém, a vinda do goleiro Felipe. ALICIAMENTO O presidente tricolor, ainda no Paraguai, comentou com ironia as acusações do presidente Eurico Miranda, do Vasco, de que a diretoria do Fluminense aliciou o atacante Leandro Amaral e que Horcades foi omisso no caso. "O que posso fazer se ele (Leandro) quer jogar no Fluminense?", indagou Horcades, que disse que atualmente o clube das Laranjeiras é desejado pelos atletas pois paga em dia e tem boa estrutura. O coordenador Branco, por sua vez, também debateu as insinuações de Eurico de que, quando comandava as seleções de base da CBF, convocava jogadores para depois vendê-los. "Trabalhei com a sub-17 e fui campeão. Fui reconhecido pelo meu trabalho".