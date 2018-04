Fluminense confirma acerto com volante Dodi, do Criciúma

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do volante Douglas Moreira, mais conhecido como Dodi, que pertence ao Criciúma. O jogador de 22 anos chega ao clube carioca por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra para o Flu com valor fixado ao fim do período.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"Estou muito feliz de chegar a um gigante como o Fluminense, é um sonho se realizando. Quero mostrar meu futebol e ajudar meus companheiros a conquistar bons resultados", afirmou o jogador.

Natural de Foz do Iguaçu, Dodi foi formado na base do Criciúma, que disputa atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, ele soma 147 partidas como profissional e acumula nove gols. Nesta temporada, foi eleito um dos melhores volantes do Campeonato Catarinense.

Nas últimas rodadas do Estadual de Santa Catarina, Dodi chegou a ser especulado como possível reforço da Chapecoense no Brasileirão. Mas a negociação não foi adiante.