Fluminense confirma acerto para 2017 com meia Sornoza, vice da Libertadores

O Fluminense esperou, perdeu a possibilidade de acerto neste meio de ano, mas não desistiu de Sornoza. E um dia depois da derrota do Independiente del Valle para o Atlético Nacional na decisão da Libertadores, o clube carioca finalmente anunciou a contratação do meia equatoriano, vice-campeão do torneio continental. O jogador, no entanto, só poderá atuar a partir de 2017.

Sornoza já havia acertado com o Fluminense há algum tempo, mas a surpreendente campanha do Independiente del Valle na Libertadores impedia a chegada do meia. A inesperada ida à final encerrou qualquer possibilidade de o jogador reforçar o clube brasileiro na janela para transferência de meio de ano, que se encerrou no último dia 20.

Mesmo sem poder concretizar a negociação da forma como esperava e sem contar com o jogador para o Brasileirão, o Fluminense manteve o negócio e, agora, terá um dos melhores jogadores desta edição da Libertadores a partir de 2017. O contrato assinado foi de três anos de duração e os detalhes financeiros não foram divulgados.

"Gostaria de mandar um abraço para os torcedores do Fluminense. Estou muito feliz de poder me juntar a vocês a partir de janeiro. Estou indo para o Rio para ser campeão. Saudações a todos", disse o jogador ao site oficial do clube.