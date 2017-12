Fluminense confirma Autuori como seu novo diretor de futebol

O Fluminense confirmou nesta segunda-feira o acerto com Paulo Autuori para ser o novo diretor de futebol do clube. O ex-treinador, que deixou recentemente a mesma função no Atlético-PR, vai substituir Alexandre Torres, dispensado no dia 6 deste mês.

De acordo com o clube carioca, Autuori terá a missão de realizar no clube a mesma tarefa que desempenhou no Atlético. Ele vai trabalhar ao lado do comitê de futebol do clube e do técnico Abel Braga para participar da estratégia do Flu para as futuras temporadas.

O objetivo do novo diretor de futebol será padronizar a formação e o estilo de jogo do Fluminense, desde a base até o time profissional. Segundo o clube, caberá a Autuori "liderar o alinhamento entre categorias de base e o futebol profissional" e "definir a melhor estratégia a ser tomada no futebol".

Além disso, claro, ele será o responsável por supervisionar o desempenho da comissão técnica e dos jogadores. Será a primeira vez que Autuori atuará no clube tricolor. Ele já trabalhou nos outro três times cariocas. A sua apresentação oficial ainda não foi agendada.

A contratação de Autuori visa uma mudança estrutural no departamento de futebol do clube. A alteração começou com a saída de Alexandre Torres, que assumira como gerente de futebol no início do ano, mas foi dispensado antes de completar um ano na função.