Fluminense confirma contratação de Urrutia

Urrutia chegou ao Brasil na quarta-feira passada e foi barrado nos exames porque apresentou um líquido no joelho que o deixaria fora dos gramados por pelo menos um mês. Por causa dessa situação, a diretoria do clube praticamente descartou a contratação. Contudo, Urrutia passou por um procedimento para retirar o líquido do joelho, acelerando a sua recuperação.

"Como demonstrou muita vontade em vestir a camisa do Fluminense, o equatoriano autorizou os médicos do clube a realizarem uma pequena incisão no local para retirada do líquido", esclareceu o clube, em nota. Uma nova avaliação mostrou que o atleta já exibe estado clínico "bom", o que facilitou a negociação. Após o procedimento, a comissão técnica do Fluminense espera que Urrutia seja liberado para jogar antes do prazo inicial.