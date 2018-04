Fluminense confirma interesse em Riquelme, Felipe e Carlos Eduardo

RIO - O Fluminense tenta fechar com um meia para a disputa da Copa Libertadores. O vice-presidente de futebol Sandro Lima confirmou que trabalha com cinco opções para reforçar o elenco do técnico Abel Braga. Entre eles estão Riquelme, Felipe e Carlos Eduardo. Este último também é alvo de Santos e Flamengo.

"Estamos trabalhando com cinco nomes: Riquelme, Felipe, Carlos Eduardo e outros dois que eu não posso falar agora. Mas são bons jogadores, do mesmo impacto dos três citados", disse Lima.

O objetivo é dar opções para Abel para substituir Deco, constantemente às voltas com lesões. Nesta segunda, o meia e o atacante Fred foram poupados dos treinamentos em Atibaia justamente para não forçar suas musculaturas.

O desgaste da pré-temporada já começa a aparecer. O lateral Wellington Silva reclamou de dores musculares durante a atividade da manhã e não treinou à tarde.

Abel antecipou que a prioridade absoluta será dada à disputa da Libertadores e o time titular só vai estrear no Carioca na terceira rodada, no clássico contra o Botafogo, dia 27, antes do jogo de abertura na competição continental, dia 20 de fevereiro, contra o Caracas, na Venezuela.