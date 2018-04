Fluminense confirma Magno Alves e zagueiro Artur para o Brasileirão

Magno Alves jogou por quase cinco temporadas no Fluminense, entre 1998 e 2002, período em que marcou 114 gols. Ele prometeu empenho no seu retorno e demonstrou ansiedade em voltar a atuar no Maracanã.

"São 13 anos de saudade, principalmente do Maraca, onde vivi coisas inesquecíveis. Podem ter certeza que darei meu melhor dentro de campo. Me sinto muito feliz, um privilegiado de chegar aos 39 anos com esse reconhecimento que estou tendo. Agora vou dar meu melhor. Não adianta viver só de passado. É vida nova aqui no Fluminense, tenho que demonstrar dentro das quatro linhas, desde os treinamentos e depois nos jogos", declarou.

Aos 24 anos, o zagueiro Artur terá forte concorrência na zaga, já que o elenco principal conta com outros seis zagueiros, incluindo o recém contratado Antônio Carlos. "Todos os zagueiros são excelentes jogadores, mas estou aqui para ajudar e quando aparecer a oportunidade vou mostrar porque vim para cá", destacou Artur.