Fluminense confirma ruptura no ligamento e Marcos Calazans será operado

Em meio a uma série de desfalques por lesão neste Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga terá que lidar com uma nova baixa nos próximos meses. Nesta segunda-feira, o Fluminense confirmou a gravidade da contusão do atacante Marcos Calazans, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará ser submetido a cirurgia.

Marcos Calazans torceu o joelho na vitória de sábado sobre o Atlético-GO, por 3 a 1, no Maracanã. Após a partida, já havia a preocupação em relação à gravidade do problema, que foi confirmada com os resultados dos exames, realizados no domingo e divulgados nesta segunda-feira.

"Após exame realizado na tarde do último domingo, o atacante Marcos Calazans teve detectada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e encontra-se em tratamento pré-operatório. O jogador se machucou ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Atlético-GO, no sábado passado, no Maracanã", explicou o Fluminense.

O atacante de 21 anos deverá ser submetido à cirurgia nos próximos dias. O Fluminense não divulgou a previsão de afastamento, mas a tendência é que Marcos Calazans só volte a atuar no ano que vem.

O jovem jogador é o oitavo integrante do elenco tricolor a ser submetido a cirurgia em 2017, a exemplo de Gum, Renato Chaves, Pierre, Luiz Fernando, Marquinho, Sornoza e Felipe. Trata-se de mais um problema para o ataque do Fluminense, que perdeu recentemente Richarlison para o Watford.