Fluminense confirma time reserva diante do Atlético-MG

O Fluminense está sofrendo de distúrbio bipolar. Assim continuará a partir de amanhã, quando o time faz sua estréia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG. Existirão dois times sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Veja também: Guia de clubes do Campeonato Brasileiro Calendário da Série A Com a priorização total da Copa Libertadores, a equipe que atuará no Brasileiro será composta basicamente por jogadores recém-promovidos das divisões de base, enquanto o time principal se concentra para o duelo com o São Paulo, na quarta-feira, pela torneio continental. "Tenho certeza que a garotada terá uma boa atuação em Belo Horizonte", disse Renato. "Não tem essa de ‘queimar’ alguém. O trabalho feito em Xerém é muito bom." Dos que enfrentaram o Atlético Nacional, no meio de semana, apenas o goleiro Fernando Henrique jogará contra os mineiros. Sua tarefa será ainda mais fundamental com uma defesa formada por Sandro, de 19 anos, e Anderson, de 21. "São garotos, mas sabem o que fazer dentro de campo. Só preciso passar tranqüilidade para que atuem sem problemas." Mas o Atlético está apenas no subconsciente das Laranjeiras. Todos esperam pelo clássico contra o São Paulo, que definirá um dos semifinalistas da Libertadores "Temos um time técnico, mas não estamos fazendo bons jogos ultimamente. Pelo menos não está faltando disposição", analisou. "Contra o São Paulo precisaremos jogar o que somos capazes."