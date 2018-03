Fluminense conta com volta de Sorato O atacante Sorato está recuperado de contusão e vai reforçar o Fluminense na partida contra o Paysandu, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador é o artilheiro do clube na competição, com dois gols, e espera ajudar a equipe a vencer o adversário dentro do Mangueirão. "Eles têm um excelente time e vão atuar em casa, onde golearam o São Paulo. Temos que ter cuidado e procurar voltar ao Rio com os três pontos", disse Sorato. O técnico Renato Gaúcho pensa de forma semelhante ao jogador e acredita que, mesmo com muitos desfalques, o Fluminense poderá sair vitorioso do jogo. Reforço - A diretoria do Fluminense espera anunciar na próxima semana a contratação do atacante Josafá, que atuou pelo Madureira no último Campeonato Carioca. O procurador do jogador está tentando negociá-lo com algum clube europeu e, caso a transação não se concretize, o atleta poderá jogar no Tricolor.