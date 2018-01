Fluminense contrata atacante da Ponte A diretoria do tricolor acertou a contratação do atacante Evando, que disputou em 2005 o Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta. No clube de Campinas, marcou seis gols na temporada. Evando ficou fora de vários jogos por causa de seguidas lesões musculares. ?Tive alguns problemas físicos, mas terminei bem o Brasileiro. Vou estar fisicamente igual ao restante do grupo na pré-temporada e espero ter um bom início no Fluminense?, declarou Evando, em entrevista à Rádio Brasil. Evando pode vir a ser o titular do ataque, ao lado de Tuta e em substituição a Leandro, que não chegou a um acordo com os dirigentes do Fluminense.